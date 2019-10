JUHTKIRI Kui suletud kaevandused avanevad

Tõsi, probleem pole kõikjal ühesugune. Riskikohad on eelkõige vanemad kaevandused, kus tootmine toimus veel eelmise sajandi esimesel poolel ja keskel. Küllap kuigipalju osati toonagi mõelda võimalikele vajumiste ennetamisele, ent mitte väga kaugele. Ja olukorra teevad erinevaks muidugi ka eri aegadel tavaks olnud erisugused kaevandamismeetodid.

Ka põlevkivi kaevandamise algusaegadel püüti osa kaevanduskäike paekiviga taas täis laduda ning hilisema kamberkaevandamisega jäeti maapinna toestamiseks tervikud, aga elu näitab, et see kõik ei aita − loodusseadused võtavad oma. Siiani pole ka kogenud mäeteadlastel ühtset pilti, kus konkreetselt ja millal võib vajuda või sisse kukkuda. Tegureid on selleks liiga palju, alustades tugipalkide seisundist vanades käikudes ning lõpetades vee käitumise ja maapõue koostisega.

Seni on isegi kaevandusaukude kinnitoppimine võimudele olnud pealtnäha ebamõistlikult keeruline. Ühe augu sulgemine võis aega võtta isegi üle aasta, kuni kõik hanked, projektid ja rahaeraldused joonde saab. Hea, et praegu vähemalt see probleem lahenemas on ning tulevikus on lootust kiiremale asjaajamisele.