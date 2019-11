JUHTKIRI Kuidas mõelda kastist välja

See, et ta kutsus kooli loenguid pidama augustis kriminaalkorras süüdi mõistetud Eesti allilmaajaloo tuntuma veterani Meelis Lao, ei olnud meeltmööda ka justiitsministeeriumile, kes polnud nõus, et ärimees oma ÜKT tunnid koolis sooritab. Ministeeriumi arvates peaks mees enne tõestama, et on asunud paranemise teele. Lao ise väidab, et ta pole kriminaal ning kaitses vaid enda ja sõprade ärisid allilma eest ning viimases kohtuasjaski, kus ta mõisteti süüdi inimröövile kaasaaitamises, sattus ta valel ajal valesse kohta.

Gümnaasiumi direktor Agur tunnistab, et Lao-sarnaste lektorite toomine õpilaste ette võib kohata ka vastuseisu ühiskonnas, kuid temale on oluline, et õpilased puutuksid kokku elu eri tahkudega ning väga erineva taustaga inimestega. Eesti koolidel on praegu tänuväärselt suur valikuvabadus, mida ja kuidas õpetada, mil moel aineid lõimida ning õppetööd korraldada. Koolidele on see hindamatu võimalus näidata oma innovaatilisust ning oskust mõelda kastist välja. See ongi 21. sajandi kool. Iseasi, kui paljudes meie koolides selleks valmis ollakse.