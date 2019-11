Jõhvi vajab riigi raha

Jõhvi vallas on rahaasjad korras ning see on väga suur pluss. Selle eest tuleb tänu öelda nii endistele vallavalitsustele kui ka tublidele vallatöötajatele. Ometi satuks Jõhvi raskustesse, kui ei taotleks suurtele objektidele riigi toetust. Riiklikud investeeringud on ammu välja kuulutatud kui Ida-Virumaa üks arengumootoreid. Ja see on õige lähenemine.