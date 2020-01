Kristina Kallas: Lüganuse võimud kiusavad oma valijaid

Tuletame meelde: tegemist on tüüpilise poliitilise kiusamise juhtumiga, mille puhul Lüganuse vallavanem vallandas kohaliku kooli direktori selgelt otsitud põhjustel. Tuhandeid inimesi Kiviõlist, Lüganuse vallast, Ida-Virumaalt ja üle Eesti avaldasid toetust kooli direktorile Heidi Uustalule ning nõudsid tema tööle ennistamist. Seda ei pidanud vallavalitsus mitte mingisuguseks märgiks sellest, et võiks kaaluda oma otsuse üle vaatamist.

Tänaseks ei ole enam küsimus ainuüksi kooli direktori poliitilises tagakiusamises, vaid oma valija vastu minemises. See, kuidas rahvaesindajad on neile delegeeritud võimu kasutanud kooli ja kogukonna vastu, teeb haiget. See teeb haiget õpetajatele, õpilastele, lastevanematele. See teeb haiget kooli vilistlastele, ka mulle, sest ma näen, kuidas vägivallatsetakse minu inimeste, minu õpetajate, minu sõprade üle.

See kõik on niivõrd ebaõiglane ja samas valitseb jõuetuse tunne, sest seadusest abi ei saa. Eesti seadused ei võimalda valijal saadikuid tagasi kutsuda ega valitud kogu laiali saata, kui saadikud lähevad rahva tahtele vastu. Ainuke võimalus on esitada petitsioone ja loota saadikute poliitilisele kultuurile ja saadikute südametunnistusele. Kiviõli juhtum näitab, et alati ei saa sellele lootma jääda.

Kiviõli piirkonna ettevõtjad on püüdnud mitmeid kordi vallavalitsusele anda sõnumi, et kooli direktori vallandamise otsus oli vale, kiirustades tehtud ning on tekitanud sügava konflikti kogukonnas. Pühade ajal kohalike ettevõtjate ja lastevanemate poolt kokku kutsutud rahvakoosolekul ei julgenud samas saadikud rahvale näkku vaadata ning eelistasid istuda vaikides selg rahva poole vaatamata korraldajate korduvatele palvetele tulla saali ette näoga inimeste poole.

Ka rahvalt tulnud küsimustele vastamist oli vaja neilt välja nõuda. Ettevõtja Madis Olti küsimusele, et kui kõikidest instantsidest – õiguskantslerilt, töövaidluskomisjonilt, kohtult – tuleb vastus, et direktori vallandamine ei olnud proportsionaalne ning direktori käitumises ei olnud midagi seaduse vastast, ega ebaeetilist, siis kas siis kaalub vallavalitsus otsuse tagasi võtmist, vastas vallavanem, et ei kaalu. Ei kaalu, sest tema käes on võim? Nii tajusin seda vastust mina.

Kui seadused nõrgemat poolt antud olukorras ei kaitse, siis tuleb otsida abi mujalt. Poliitilise tagakiusamise vastu peab saama Eesti riigis seista ning see õigus peab olema ka kooliperel. Kooli kogukond on tervelt kuu aega vapralt vastu seisnud ja mitte lasknud kiusajatel võitu saada. Õpetajad, kes on aastaid vaeva näinud selle nimel, et võidelda koolikiusamise vastu, selgitada õpilastele, et tugevama võimu rakendamine nõrgemate suhtes ei ole õige ja on kõiki inimesi kahjustav, on täna sattunud ise tugevama poolt kiusatavateks. Kui nad nüüd alla annaksid, siis mis sõnumi saadaks see õpilastele ja kogukonnale? Kuna kõik muud võimalused oma direktori eest seista on ennast ammendanud, ei jää neil muud üle, kui kasutada õigust streikida.

Täna on see hetk, kus me ei tohi takerduda vaidlusesse õpetajate streigi õiguspärasuse üle, vaid pöörama tähelepanu palju suuremale probleemile – võimu poolsele tagakiusamisele ja tugevama jõu kasutamisele. Et seista nõrgemate eest, õiguse eest ennast kaitsta, peame me kõik näitama üles solidaarsust kooli õpetajatega ja toetama nende streikimist, sest see on ainuke vahend, mis neil veel jäänud on.