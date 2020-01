KÜSITLUS Mis aitaks roolijoodikutega võidelda?

FOTO: Peeter Lilleväli

Igor Mihhejev:

Kui juhilube hakataks kogu eluks ära võtma, siis see paneks mõtlema, kas maksab purjus peaga rooli istuda. Juhiloata autojuhtimine on kriminaalkorras karistatav. Karm küll, kuid roolijoodikute süül juhtub tõepoolest palju avariisid. Mina arvan, et see toimiks kohe. No ja muidugi ei tasu joobes isikuga koos kunagi autosse istuda.

FOTO: Peeter Lilleväli

Vladimir Razvarov:

Neil pea maha võtta! See on muidugi nali, aga mida kõike ka proovitud pole, nende puhul ei aita mitte miski. Kõik on tulutu. Nii et mul teie küsimusele vastust ei ole.

FOTO: Peeter Lilleväli

Pavel Siroš:

Tarvis on radikaalseid meetmeid: vanglakaristus, juhiloast ilmajätmine − mõningatel juhtudel eluks ajaks. Kui inimene teab, et ei saa pärast võib-olla enam kunagi rooli istuda, muutub ta ettevaatlikumaks. Põhiline, et ta võimalikke tagajärgi ise endale teadvustaks.

FOTO: Peeter Lilleväli

Urmas Tomingas:

Esimene abinõu oleks ebakaines olekus juhtimise eest juhiluba ära võtta. Kauaks. Ning teiseks auto konfiskeerida.

FOTO: Peeter Lilleväli

Roland Peets: