JUHTKIRI Ida-Viru demokraatia pähkel

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni töö, mis puudutab Eesti omavalitsustes valitseva poliitkultuuri uurimist, hakkab lõpule jõudma. Kui vaadata neid vastuseid, mis on tulnud Ida-Viru suurematest omavalitsustest, siis on need reeglina üsna formaalsed ning kohati on konkreetsetele küsimustele jäetud vastamata või vastatud ümbernurga.