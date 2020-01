Tellijale

Lähisuhtevägivallaga on palju tööd. Kui aastatel 2017-2018 nende kuritegude hulk kasvas Ida-Virumaal hüppeliselt, siis eelmisel aastal oli kasv tagasihoidlikum. Ja selle kasvu sees pole mitte ainult selline rusikavägivald, vaid ka seksuaalvägivald, emotsionaalne vägivald. Aga see pole ainult politsei küsimus, see algab väärtuskasvatusest koolis ja kodus ning õige oleks, kui need probleemid suudetakse lahendada enne, kui nad politseisse jõuavad.