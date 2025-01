ÜKS KÜSIMUS Miks tahab valitsus rohepöördega Eesti pankrotti viia?

Faktid lihtsalt on sellised, et hind tuleb siiski allapoole just taastuvatest energiaallikatest. Tuul on toonud meil hinda alla. Päike toob meil hinda alla. Fossiilsed kütused kahjuks on kallimad. Nad pääsevad turule ainult siis, kui hind on kõrge.