JUHTKIRI Kuidas riigibürokraatia takistab elu edendamist kohapeal

Narva-Jõesuu on poole pealt loobunud üldse osalemast projektivoorus, millesse siseneti usuga, et riigi abiga saab keskkonda parendada nii, et see omavalitsusele endale midagi maksma ei lähe. Põhjuseks asjaolu, et vahepeal on hinnad nii kiiresti üles läinud, et riigi eraldatud toetusest ei piisa ning linn peaks sama palju oma rahakotist juurde panema.

Kohtla-Järve ja Narva-Jõesuu juhtumid on hea näide sellest, kuidas jäik bürokraatiamüür takistab elu arendamist kohapeal. Riik võib ju rääkida, et kõigile projektis osalejatele tuleb tagada ühesugused tingimused, kuid kohapeal võivad olukorrad olla väga erinevad. Lõppude lõpuks ei ole tingimusi välja töötanud mitte keegi teine peale meie oma riigiametnike ja tundub, et nende huvi on teha need võimalikult jäigad, et oma elu lihtsamaks teha. Võib ju öelda, et omavalitsused saavad osaleda projekti uues voorus, kuid see tähendab kaotatud aega ja ka raha, sest hinnad ju paigal ei püsi. Aga see huvitab meie riigimasinat ilmselt kõige vähem.