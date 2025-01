PEETER TALI Hiidpanda surmav kallistus

Pehme jõu soovitud mõju saavutamine nõuab aega, aga aega Hiinal erinevalt läänemaailmast on. Hiinlaste mõttemaailm on lihtsalt teistsugune. Enne Hiina uusaasta promomist kasutas Hiina pandadiplomaatiat, saates maailma riikide loomaaedadesse hiidpandasid. Hiidpanda on suur ja väga armas nagu Hiinagi, vihjas Hiina kompartei.

Kommunistliku Hiina tegelik eesmärk on hegemoonia ehk saada maailmavalitsejaks. Hiinal on selleks kõigepealt tahe, aga ka majanduslik võimsus, inimressurss ja tehnoloogiad. Hiinlased ehitavad palavikuliselt üles sõjalist võimsust, koloniseerivad Aafrikat, Aasiat ja Okeaaniat, sest kasvav Hiina tööstus on toorainenäljas. Turumajandusel ei ole kommunistliku Hiina majandusega lihtne konkureerida, sest hiinlased ei hooli keskkonnast, varastavad intellektuaalset omandit ja käivad tööjõuga pehmelt öeldes loominguliselt ümber.

Autoritaarsed Venemaa, Hiina, Põhja-Korea ja Iraan on loonud liidu, mille peaeesmärk on lõhkuda II maailmasõja järgne julgeolekuarhitektuur. 2014. aastal Kremli alustatud sõda Ukrainas ei ole pelgalt Venemaa sõda Ukraina vastu, see on Venemaa loodud uue kurjuse telje veel mitte täiemahuline mittekineetiline sõda kogu vaba maailma vastu. Hiina, Põhja-Korea ja Iraani toetuseta oleks Vene vägede seis Ukraina rinnetel praegu hoopis täbaram.

Lõuna-Hiina merelt on Läänemerele jõudnud hiinlaste taktika lõhkuda kriitilist merealust taristut ankrutega. Aga kõik see olevat õnnetuste jada. Mis siis, et eile Rootsi-Läti sidekaabli lõhkunud Malta lipu all sõitev Vezhen kuulub Hiina Rahvavabariigile. Nii nagu ka maoaasta olevat tarkuse, muutuste ja õitsengu aasta.

Kõik ei ole selline, nagu näib. Hiina hiidpanda näib küll väga armas, aga tema pehmest embusest võib saada iseseisvusele surmav kallistus.