JUHTKIRI Öine alkomüügi piirang: põhjus tõsiselt kaaluda

Tegelikult pole probleem ju sugugi uus: me kirjutasime sellest ka mullu sügisel, kuid siis jäi vallavalitsuse otsustavam reaktsioon tulemata. Ega Jõhvi ole tegelikult mingi erandlik koht, kus kaklused ja muud korrarikkumised kõrtside juures aset leiavad. Sama mure on näiteks ka Narvas, seda eriti nädalalõppudel, kui inimeste kontsentratsioon meelelahutusasutustes tõuseb ning alkoholi mõjul on tülid kerged tõusma.

Teenäitaja on alkoholimüügi piirangute kehtestamisel olnud Tallinn, mille võimud otsustasid eelmise aasta lõpus, et alates tänavu 1. juunist need piirangud kehtestatakse. Alkoholi jaemüük on 2020. aasta suvest kohapeal tarbimiseks keelatud argipäevadele eelnevatel öödel ajavahemikul kella kahest kuni kuueni ning laupäevale ja pühapäevale eelnevatel öödel kella kolmest seitsmeni.

Ent juba on ettevõtlusringkonnad selliste meetmete üle oma nördimust avaldanud, süüdistades omavalitsust ettevõtlusvabaduse piiramises.

Ka Jõhvi vallavanem Max Kaur ütleb tänases lehes, et tegemist on väga tõsist kaalumist vajava otsusega, kuna mäng käib ettevõtlusvabaduse ümber.