Ljudmila Jantšenko: Kaasavat eelarvet ei saa luua uisapäisa

Linnavalitsus üldkokkuvõttes toetas seda ideed, ent seda viivitamatult ellu viia ei olnud võimalik. Samal ajal lõpetati 2020. aasta linnaeelarve koostamist, aga selleks, et anda käiku selline tähtis projekt nagu kaasav eelarve, tuleb kõigepealt selleks õiguslik alus luua. Tarvis on välja töötada ja kinnitada kaasava eelarve menetlemise kord, kus on kirjas, kuidas määratakse kindlaks kaasava eelarve maht, milline on elanike ettepanekute esitamise protseduur ning kuidas hakkavad toimuma nende ettepanekute hindamine ja rahvahääletus.