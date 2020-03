NÄDALA KUJU − Teet Kuusmik

See on olnud kariderohke töö, sest enamiku sellest ajast on temast mittesõltuvad tegurid toiminud pigem tõukuva kui tõmbava magnetina.

Nüüd on Teet Kuusmik, kes valiti ka Ida-Virumaa aasta tegijate hulka, tõusnud üheks esivõitlejaks selle eest, et rahapesuga maadlemise käigus teise äärmusesse kiskunud pendlit loogilisse keskpaika nihutada. Küsitavalt ranged ja sageli arusaamatud nõuded kipuvad pidurdama majanduse arengut ja uute investeeringute tulekut. Tundub, et sellest on sel nädalal kõlanud avalduste põhjal hakanud aru saama ka võimulolevad poliitikud.