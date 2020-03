Uhkusega Ida-Virumaa kooliharidusest!

Kui mõnes teises Eesti nurgas elaval eestlasel on Ida-Virust negatiivne mulje tekkinud, siis on üsna tõenäoline, et selle kuvandi on loonud inimesed, kes tegelikult siinset eluolu ei tunne ega suuda või ei taha mõista kohalikke − nii nähakse tonti seal, kus seda pole.

Meie koolikeskkond on aastakümneid olnud multikultuurne − see on väärtus ja selle üle saame uhkust tunda. Multikultuursus pole kunagi tähendanud seda, et eestlane oleks vähem eestlane või hoopis venestunud või et vene kodukeel justkui takistaks inimesel end Eesti kodaniku ning Eesti ühiskonna liikmena tundmast. Erinevad kultuurid on siin kõrvuti elanud, koos toimetanud ja teineteist täiendanud − üks ei ole tähtsam, olulisem, väärtuslikum või targem kui teine.

Siinseid koole ja haridust ei tohi mõtlematult ja üldistavalt lootusetuteks tembeldada.

Meie koolides on alati konkurentsivõimelist ja head eestikeelset haridust antud ning õpilasi kodusest keelest sõltumata kvaliteetse hariduse vääriliseks peetud. Oleme samu traditsioone hoidnud, pühi ja sündmusi tähistanud, mida mujalgi Eestis − meie koolides ehk isegi suurema patriotismiga kui mõnes muus Eestimaa nurgas, sest see on olnud ikka ja alati au- ja südameasi.

Nutikamad on juba ammu avastanud siinse piirkonna ja koolihariduse eripäras unikaalse arenguvõimaluse, rakendanud selle enda kasuks tööle ning väljunud tööturule konkurentsivõimelisemana − kuis saakski teisiti?!

Säravaid eesti ja vene nimedega vilistlasi on nii Järve gümnaasiumi, Toila gümnaasiumi, Jõhvi gümnaasiumi, Kiviõli 1. keskkooli kui ka Iisaku gümnaasiumi nimekirjades. Ka eksamitabelites on Ida-Virumaa gümnaasiumiõpilased olnud suurepärastel kohtadel ning üle-eestilistel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel on saavutatud väga säravaid tulemusi. Noorte ettevõtlikkuse taset peegeldavad Ettevõtliku Kooli programmi kuuluvad kuldtasemel Kiviõli 1. keskkool ja hõbetasemel endine Järve gümnaasium.

Meie koolide lõpetanute ülikoolidesse sissesaamise protsent on läbi aegade kõrge olnud: head haridust ja seda, et meie lõpetajatest saaks konkurentsivõimelised ja elus hästi hakkama saavad noored inimesed, kes panustavad ühiskonda targalt tagasi, on Ida-Virumaal tähtsaks peetud ka enne Kohtla-Järve riigigümnaasiumi tulekut.

Millise mätta otsast vaadata ja hinnata, kas siinne haridus on kvaliteetne?

Arvesse tuleb võtta väga palju nüansse ja erisusi, mida enamikus teistes Eesti piirkondades ei esine, seega võrdlusmoment õigupoolest puudub. Kui vaadata kuiva ja emotsioonitut statistikat, mõõtmata seejuures lapse arengut ja õpirada pikemas perspektiivis, võib tõepoolest tekkida küsimusi: miks kõik ei valda eesti keelt puhtalt? Miks matemaatika eksamitulemus jääb alla suurlinnakoolile, kel võimalus valida oma õpilased sadade kandidaatide hulgast?