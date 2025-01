Lapsevanemaks olemine olgu rõõm, mitte risk

Tugiteenused kõigile peredele. Kodu lähedal peavad perele olema kättesaadavad lasteaed, kool ja meelepärane huviring, samuti meditsiini- ja sotsiaalteenused. Hiidlase ja kahe lapse emana meeldivad mulle väga emeriitprofessor Ene-Margit Tiidu mõtted, mida sai hiljuti Postimehest lugeda: "Perepoliitilistest meetmetest on Eestis kõige tõhusam regionaalpoliitika. Maal on pered märksa lasterohkemad ja võimalik, et ka elutervemad kui linnas. Leidub noori linnaperesid, kes meelsasti oma lapsi pigem maal või väikelinnas kasvataksid, eriti arvestades tänapäevast kaugtöö võimalust. See on koht, kus riik saaks ja peaks oma õla alla panema eluasemetoetuse või -laenu käendusena, aga ka infrastruktuuri, eriti lasteaedade-koolide ja huvikoolide näol."