JUHTKIRI Hirmutamine on hübriidsõja osa

See võib esmapilgul tunduda kentsakas, kuid arvestades praegust olukorda, pole sugugi üllatav. Venemaa on selliseid žeste teinud teistegi Eesti ametiisikute ja poliitikute kohta, eeotsas ekspeaminister Kaja Kallasega, kes on praegu Euroopa Komisjoni kõrge ametnik.

Maria Smorževskihh-Smirnova on üle Eesti kogunud tuntust sellega, et on kaitsnud Eesti ajalugu Nõukogude-Vene kõverpeegli eest ning pole taganenud oma põhimõtetest ka siis, kui teda on rünnanud muuseumi nõukogusse kuulunud Narva linna esindajad, kelle arusaamad ajaloost ning Venemaa agressioonist Ukrainas on tugevalt mõjutatud piiritagustest narratiividest.