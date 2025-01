Kas taas peaminister, kel kriisid ja lollid valitseda ei lase?

Muul viisil on raske selgitada, miks järjekordne Reformierakonna peaminister riigikogus selle kõige väiksema opositsioonierakonna saadiku küsimusele vastates oma etteaste lõpetas lausega: "Loll on raske olla ikka." Tegu polnud õnnetu libastumisega, sest juba järgmisel päeval otsustas Michal, et sobilik oleks vabandust paluda ilma seda tegelikult tegemata, öeldes: "Loll on raske olla, see on üldine eluline fakt. [Kuna] mulle on tulnud kiri, et riigikogu liikmed tunnevad ennast selle pärast puudutatuna, siis ma kindlasti vabandan."