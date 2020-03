JUHTKIRI Väike abi lapsevanemale keerulisel ajal

Ent vähem on räägitud inimestest, kelle koormus on oluliselt kasvanud perekondlike kohustuste tõttu. Kui juttu tuleb suletud koolidest ja distantsõppest, siis räägitakse ikka sellest, kuidas õpilased ja õpetajad uues olukorras hakkama saavad. Kuid märksa vähem tähelepanu pälvivad lastevanemad, kes on muutunud e-kooli tagalajõududeks.

Nad on õpetajad, kokad, koristajad, ühesõnaga kogu koolipersonal ühes-kahes isikus, nad on meedikud, päästjad ja politseinikud oma koduseinte vahel ja loomulikult samal ajal ka lastevanemad. Kõiki neid ameteid pidades peavad nad enamasti tegema oma põhitööd (kui see praeguses olukorras veel võimalik ja vajalik) ja ühtlasi olema pidevalt kursis olukorraga riigis, jälgima uusi korraldusi ning olema valmis vastavalt neile oma tegevust muutma. Hullematel juhtudel aga peavad nad samal ajal kodunt ära olema, et tööl käia (tihtipeale sealsamas eesliinil politseiniku, meediku või müüjana). Kõike seda saatmas ärevus ja mure enda ning lähedaste tervise, oma majandusliku tuleviku ja muude argiasjade pärast.