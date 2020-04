JUHTKIRI Riigi sõnumid peavad olema selged

Seevastu on aga inimesi mõnigi kord segadusse ajanud riigilt tulevad teated. Arusaadav, et praegune olukord on erandlik ka riigijuhtidele ning kriisireguleerimise üksustele, kuid põhisõnumid inimestele peaksid olema siiski selged ja arusaadavad.

Oluline märksõna siin on testimised, millega on algusest peale olnud paras segadus. Need sõnumid on pidevalt olnud muutuses ja praeguseni on paljudele ilmselt segaseks jäänud, kuidas, mis tingimustel ja kes saab enda testimist nõuda, kas on võimalik ka ise kusagile testimiseks kohale sõita jne. Teisipäeva õhtul ütles välisminister Urmas Reinsalu ETVs, et kohe hakkab valitsus arutama elanike masstestimist, samal ajal kui veel nädal tagasi räägiti, et masstestimisel pole mõtet.