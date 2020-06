Riho Sillar: tsirkus jätkub. Kaua veel?

Praegune volikogu esimees on võtnud endale ainuvalitseja staatuse: tahan, kutsun istungi kokku, ja kui tahan, jätan istungi ära. Nüüd on volikogu esimees paraku hädas, sest volikogu juhtimine on väljunud tema kontrolli alt ja abi tuleb otsida rahandusministeeriumist.

Halenaljakas on asja juures see, et seesama ministeerium juhtis üle aasta tagasi Easti tähelepanu seaduserikkumistele, kui ta iseendaga istungit pidades suutis ka iseendale umbusalduse avaldamisel osaleda ja vaikselt "olen vastu" teatas. Esitatud nõudmisi ei pidanud East aga järgimist väärivaks ja ministeeriumi õigupoolest pikalt saatis. Paraku sellega asi lõppeski. Vaikus. Ka asjakohaste organite poolt. Toimingupiirangu rikkumist ka ei olnud? Maavanemat asendavad ministeeriumid oskavad paraku vaid uriseda, heal juhul haugatada, aga hammaste näitamiseni pole jõutudki. Ühesõnaga hambutu riik.

Mis siis tegelikult toimus? Toimus see, et volikogu esimees kutsus istungi kokku, et avaldada vallavanemale umbusaldust, valida uus vallavanem ja teha muid valitsust puudutavaid otsustusi. Poliitika on libe asi, kus täna käiakse ühega, homme juba teisega. Nii ka siin: istungile eelneval päeval saabus kiri, et loobutakse vallavanema umbusaldamisest. East kirjutas ka ise kibekiiresti alla, et päästa veel, mis päästa annab, ja "õigele" poolele jääda, ning otsustas istungi ära jätta. Iseendaga istungi pidamisele on nüüd lisandunud ka iseendale kirjade saatmine. Millele see viitab, mina vastata ei oska.

Umbusalduse avaldamine algatatakse volikogu istungil, kus üks volikogu liikmetest selle algatajate nimel ette kannab. Sama loogika kehtib ka umbusaldusavalduse tagasivõtmisel: seegi peab toimuma istungil, kus keegi algatajatest sellest ametlikult teatab (teksti ette loeb).

Umbusaldamine on tõsine poliitilise võitluse instrument ja tädi Maali stiilis kirjade kirjutamisega seda küsimust ei lahendata. Nii koguneski volikogu istungile, sest peale umbusaldamise oli päevakorras ka nt muudatuste tegemine vallavalitsuses koos töötasude kinnitamisega. Ja istung toimus ning arvan, et täiesti seaduslikult.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 43 lg 1 kohaselt kutsub volikogu istungi üldjuhul kokku volikogu esimees. Samas ei näe KOKS ette võimalust volikogu istungite ärajätmiseks. Kui volikogu istungi kutse on juba väljastatud, on volikogu liikmetel õiguspärane ootus, et istung toimub ning nad saavad päevakorras olevaid küsimusi arutada. Seega ei saa volikogu esimees tagantjärele ainuisikuliselt muuta istungi päevakorda või istungit hoopis ära jätta, st ainuisikuliselt takistada volikogu liikmetel kasutamast oma mandaati seaduses sätestatud korras. Seetõttu oli istungile saabunud volikogu liikmetel õigus pidada istung omal algatusel ilma esimehe osavõtuta.