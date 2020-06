JUHTKIRI Jõhvi rosoljekoalitsiooni keeruline tulevik

Uude võimuliitu kuuluvad niivõrd erinevate huvide, maailmavaadete ja tõekspidamistega inimesed, et on raske ette kujutada, kuidas see mootor suudab tõrgeteta töötada.

Uus võimuliit tekitab skepsist ka seetõttu, et järgmiste valimisteni on jäänud üks aasta ja kolm kuud. Kuna leppe allkirjastanute ülekaal on üsna napp (12 häält 9 vastu), võimendab see iga koalitsiooniliikme häält ja annab võimaluse sisemiseks šantaažiks. Ja uus koalitsioon teab isegi, et sellised riskid on nende koosseisu arvestades üsna suured. Valimiste lähedus tõstab tõenäosust, et keegi tahab võidu saavutamiseks enne finišijoont ennast teistest lahti rebida, ning võimalus kellegi pealtnäha ebaratsionaalseks käitumiseks on suur. Seda enam, et ka opositsiooni jäävad jõud omavad üsna korralikku võimekust võimuliitu kõigutada.