NÄDALA KUJU - Jaak Aab

Ei ole kahtlust, et kindlasti leidub märksa olulisemaid küsimusi kui see, kelle nime kannavad kaks Narva tänavat. Ent sellest ligemale paarkümmend aastat kestnud vägikaikaveost riigivõimu ja Narva võimude vahel on kujunenud omamoodi lakmuspaber, mis näitab nende omavahelisi suhteid.

Miks Narva võimud, kelle eesotsas on selle aja jooksul vahetunud hulk inimesi, siiani jonni ajab ja kramplikult neist nimedest kinni hoiab, on raske mõista. Võimalik, et see on justkui valijatele oma selgroo näitamine ja kaalutlus, et see aitab hääli saada.