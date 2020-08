NÄDALA KUJU − Elmo Nüganen

Menukiks kujunenud Indrek Hargla kirjutatud apteeker Melchiori keskaegsetest krimkalugudest saab kolmeosaline film, mille arvestatav osa võtetest tehakse Narva linnuses, mis on filmi jaoks kohandatud 15. sajandi Tallinnaks, ja ka Purtse linnuses.

Nüganen lisab apteeker Melchiori filmi tegemisega kindlust, et Ida-Virumaa on sobiv ja mitmekesine paik filmivõteteks jaoks. Selle filmi puhul pääsevad esile Ida-Virumaa "ajaloolised rekvisiidid". Aga siinses "vabaõhulaos" on võtta heas valikus ka loodus- ja tööstusmaastikke ning eri ajastute linnamiljööd.