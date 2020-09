NÄDALA KUJU − Max Kaur

Kaur ei meeldinud volikogus jäägitult õieti kellelegi. Ent ühed ütlesid, et "vähemalt on ta normaalne", teised jälle, et "vähemalt ta ei varasta".

Kaur on ka väga ettevaatlik. Näiteks on ta esimene Jõhvi juht, kes on keeldunud andmast Põhjarannikule persooniintervjuud. Õigemini on ta nõudnud küsimusi kirjalikult ette, et siis neile kirjalikult vastata. Saatsime ta kukele, sest poliitiku puhul pole selline nõudmine kuidagi põhjendatud.