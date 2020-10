JUHTKIRI Keskerakonna jaoks ebamugav hetk

Aga Repinskit ei paista see morjendavat. Ta kinnitab, et erakonna juhtkond kiidab tema tegevuse heaks, sest Jõhvis on Keskerakond kindlalt võimul. Selle mööndusega küll, et uues koalitsioonis pole ühtegi Keskerakonna liiget, kuigi, tõsi, on olemas keskfraktsioon. Ainus erakonna liige praegu kuulub opositsiooni ning see on Roman Graf.