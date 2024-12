Kasutagem meile antud aega kenasti ära

Näen, et hoiate praegugi ennast telefoni vahendusel sündmustega kursis. Inimene peab alati olema kursis sellega, mis on seal, kus teda ennast ei ole. Ent see, kui ta on kogemata kursis sellega, kus ta parajasti on, võib olla täiesti silmi avav kogemus. Seda võib täiesti katsetada, muidu saate lihtsalt meedia vahendusel teada, mida te teinud olete, ja te ise ei pane seda tähelegi.

Aga toimetusi jagus teil igasuguseid. Minu meelest oli see Hiina reis väga tore, sellest paljud rääkisid. Mina ei saa sellest aru, niipea kui rahvasaadik hakkab kusagilt kokku hoidma, näiteks teise riigi valitsus maksab midagi kinni, läheb rahvas kohe nagu turri.

Kui teile tundub vahetevahel, et aeg on kummist, siis kahjuks nii ei ole.

Minu meelest peab inimene, Eesti rahvasaadik, rahulikult vaatama, kust saab. Minu meelest võiks ju Hiina riik maksta kogu aeg riigikogule palka, ega me pea siis selle pärast kunagi tegema seda, mida nemad tahavad. Näiteks on riigikogu puhul ka nii, et rahvas maksab teile kogu aeg palka, aga ei ole siiani vastu saanud mingit kasu. Niimoodi vähemalt väidetakse. Nii et olge julgemad, kasutamaks igasuguseid võimalusi, mis sülle kukuvad.