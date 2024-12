KÜSITLUS Mis teis jõulutunde loob?

Loon selle endale ise. Praegu näiteks lähen töölt koju, laulan laulukest ja tuju ongi juba hea. Me elame eramajas ja seestpoolt maja ei kaunista − mina kuuskede mahavõtmist ei poolda, kunstkuuske aga ei taha. Kuid hoovi riputame kaunistused ikka ning see toob samuti hea tuju.

Eelkõige normaalne, rahulik õhkkond. Kahjuks näeb meie kandis kuskile välja minnes palju purjus inimesi ja see rikub pühadetuju. Tahaks, et kõik oleks rahulik ja normaalne.

Meeleolu on lihtsalt hea. Minus tekitab pühadetunde kõik see, mis ühendab: kokkusaamised perega, sõpradega... Valgusketid ja vanikud. Ilm mõjutab ka, kuid vähemal määral − lumi on alati tore. Pühade ajal ununevad kõik probleemid. Tavaliselt me mingeid plaane ei tee ja oleme koos perega kodus: istume, sööme maitsvaid toite ja suhtleme.

Foto: Peeter Lilleväli

Valeri Olland, turvafirma töötaja:

Imesid me ei oota − oleme selleks liiga suured. Jõulud on juba ammusest ajast oodatud perepüha. Mida me kavatseme teha? Külas käia ja ise külalisi võõrustada. Pool autotäit kingitusi on juba peale laaditud − sõidame Tallinna. Praegu ma pühade lähenemist veel ei tunneta: ehkki täna on vaba päev, pean ma homme töötama ja pühade ajal olen samuti tööl. Aga meeleolu on hea.