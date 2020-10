JUHTKIRI Ettevõtjast poliitik peaks maksude tasumisel olema musternäidis

Erilise luubi all maksude maksmise seisukohast on need poliitikud, kes on end ise positsioneerinud ettevõtjatena. Jõhvis on nendeks nii äsja vallavanemaks valitud Valgamaa meelelahutusärimees Jüri Konrad kui ka endine vallavanem ning nüüd volikogu esimehe kohale asuda sooviv, kitsekasvatustalu pidav Martin Repinski. Nende mõlema ettevõtted on aga väga nirud maksumaksjad.