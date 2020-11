JUHTKIRI Jõhvi kuulsuse narrid

See, millise innu ja õhinaga püüavad nad praegu iga hinnaga panna iseendale kaela loorberipärgi iga Jõhvis aset leidnud positiivse muutuse eest, on narr ja halenaljakas.

Volikogu liige Allan Mänd, kelle enda juba 2013. aasta valimiste ajal antud lubadus rajada Jõhvi jäähall hakkab hallituskorraga kattuma, andis mõista, et tänu nende koalitsioonile saab Jõhvi IT-kolledži. "Kohe, kui saime teada, et sellise õppeasutuse loomine Narvas ei leidnud vajalikku kandepinda, otsustasime oma koalitsioonis, et Jõhvi sobib kolledži rajamiseks isegi rohkem kui Narva," teatas ta Jõhvi poliitika võtmefiguuri Nikolai Ossipenko häälekandjas, lisades, et kohalik hoiak IT-kolledži avamise puhul on positiivne, heatahtlik ja abistav.