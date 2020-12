JUHTKIRI Mustad jõulud

Ja kohe tekkis nende kohta küsimusi. Kas meil on näiteid selle kohta, et nakatumise mõistes eriti ohtlikud on hotellid ja spaad? Teadaolevalt mitte. Kas söögikohtades on olnud koroonaplahvatusi? Sellestki pole me midagi kuulnud. Kas värskes õhus distantsireeglitest kinni pidades sportimine on ohtlik? Spetsialistid ja poliitikud asuvad siin kindlasti vastusega vingerdama. Ometi on see kõik keelatud. Nagu me ei ole kuulnud ka nakkuse levikust teatri- või kontserdisaalides. Ent tänasest on see kõik Ida-Virumaal kinni.