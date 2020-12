JUHTKIRI Milline võiks olla pidu katku ajal?

Ent tänavu on pandeemia kõik pea peale pööranud. Lisaks tervise- ja sellest tulenevatele igapäevamuredele on inimestelt ära võetud aasta kõige rõõmsam kuu, mida on eriti oodanud lapsed. Aga pidusid ei toimu, kõik meelelahutus- ja puhkeasutused on lukus, inimeste nägudel pole naeratusi, sest need on maskiga kaetud.

Tänases Põhjarannikus kirjutame, kuidas omavalitsused on otsustanud ära jätta ka aastavahetuse ilutulestikud. Küllap on see mõistlik samm, arvestades, missuguse kiirusega on viirus meie maakonnas viimastel nädalatel levinud.

Kui Kohtla-Järve linn otsustas siiski aastavahetuse ilutulestikud korraldada, siis usume, et küllap lähtusid võimud tõesti soovist elanikele sel raskel ajal veidi helgemat pühadeelamust pakkuda, mitte sellest, et ei tahetud pahandada oma valijaid, kuna kohalikud valimised on juba järgmisel sügisel. Igal juhul nimetab kohaliku päästekeskuse juht Ailar Holzmann seda populistlikuks otsuseks. Aga küllap leiab kindlasti ka osa linnaelanikke, et sellist pidu katku ajal korraldada ei tohiks.