Kui eelmise aasta viimastel päevadel tehti suure meediasündmusena Kohtla-Järve polikliinikus Eesti esimene koroonavaktsiini süst, olid põhjendatud lootused, et see on pöördeline sündmus alates eelmise aasta märtsist tavapärase elu halvanud epideemia selgroo murdmisel.