Agur, kes ise on juba paarkümmend aastat kirglik lennundushuviline ja saabub nii mõnigi kord Ida-Virumaale tööle väikelennukiga, püüab nüüd korraldada nõnda, et ka tema juhitava gümnaasiumi õpilaste seast lendurid või siis lennundusest huvituvad noored inimesed sirguksid. Lennundus on hästi tasustatud ala ja noortel, kes on gümnaasiumis juba põhiteadmised saanud, on huvi korral kindlasti lihtsam tulevikus seda ala edasi õppides edu saavutada.