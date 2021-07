JUHTKIRI Rattatee, mis pidanuks valmima juba ammu

Samas on selle tee ehitamise lugu omamoodi musternäidis, kui okkaline ja äraspidine võib olla piirkondlike investeeringute tegemine.

On igasuguste kallite uuringutetagi selge, et Narva ja Narva-Jõesuu vahele oli rattateed inimeste liikumist arvestades vaja samavõrd kui näiteks Jõhvi ja Kohtla-Järve vahele. Kui too tee valmis üle kümne aasta tagasi koos maanteelõigu uuendamisega, siis Narva ja Narva-Jõesuu vahel tuli tuhandetel inimestel, kel asja arvukatele aiamaadele või randa, ikkagi kuni tänavuse aastani sõita autodega sama teed mööda.