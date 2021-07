Selle tõttu peaksid päästeametil olema lauasahtlis valmis tegutsemisstsenaariumid, aga ka see, kuidas nendest kiiresti ja selgelt avalikkusele teada anda. See peaks olema elementaarne norm, mida on treenitud arvukate koolituste ja õppuste käigus. Otsus ja üksikasjalik teavitus peavad tulema ühel ajal.

Ei ole kahtlust, et mõningatel puhkudel on põhjendatud ka metsamineku keelu kehtestamine. Aga seejuures tuleb kohe tuua välja ka selged sõnumid, mida see täpsemalt tähendab, kelle kohta kehtib ja kelle kohta mitte. Paha ei teeks ka valikute selgitused ja loogika, miks näiteks masinatega metsatöid võib teha, aga marju korjata mitte.

Samuti tuleks selgitada seda, kuidas on plaanis tagada selle keelu täitmine, millised on sanktsioonid rikkumise eest. Vastasel juhul jääb see lihtsalt koputuseks inimeste südametunnistusele, et palun ärge praegu metsa minge.