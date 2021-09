Kohalikud omavalitsused ei ole töökohtade loomisel ja täiendava majanduskasvu genereerimisel liidripositsioonil ja siin lasub põhivastutus ikka ettevõtjatel. Omavalitsuste mõju ettevõtlusele avaldub ennekõike soodsa ettevõtluskeskkonna loomise ning kvaliteetsete avalike teenuste pakkumise kaudu.

Erinevad omavalitsused suhtuvad ettevõtetesse erinevalt ja nii ongi välja kujunenud, et mõni omavalitsus on ettevõtjatele atraktiivsem ja sinna on koondunud rohkem ettevõtteid.

Suhtlusest Eesti kaubandus-tööstuskoja liikmete ja teiste ettevõtjatega koorub välja hulk teemasid ja põhimõtteid, millest lähtudes kohalik omavalitsus saab kaasa aidata ettevõtete arengule ning koos sellega ka töökohtade loomisele ja üldisele heaolu kasvule.

Kvaliteetsed avalikud teenused

Kuigi kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ei sea omavalitsusele ettevõtluse arenguga tegelemiseks otsest kohustust, on siiski hulk tegevusi, millega omavalitsus tegelema peab ja millel on otsene puutumus ettevõtlusega. Sellised tegevused on ennekõike planeeringute menetlemine ja ehituslubade väljastamine.

Tuleb aru saada lihtsast tõsiasjast, et ettevõtjad on omavalitsuse eelarve tulubaasi peamised tekitajad ja avalikule sektorile palgamaksjad.

Ettevõtja poolt vaadatuna on äärmiselt oluline, et need tegevused saaksid tehtud venituseta ja ettevõtjat ebavajaliku bürokraatiaga koormamata. Kirjadele ja päringutele tuleks vastata sisuliselt ja kiiresti ning püüda ka omalt poolt pakkuda lahendusi, mis võimaldavad ettevõtjatel oma plaanidega edasi liikuda.

Peatselt valitavate volikogude liikmed saavad siin sõna sekka öelda ja jälgida, et nende teemadega tegelemiseks on tööle võetud pädevad ja oma valdkonda tundvad spetsialistid, kes näevad suuremat pilti ja mõistavad oma rolli üldiste eesmärkide saavutamisel. Valla- ja linnaametnikud peavad aru saama lihtsast tõsiasjast, et ettevõtjad on omavalitsuse eelarve tulubaasi peamised tekitajad ja avalikule sektorile palgamaksjad.

Aus konkurentsikeskond

Sõltuvalt valla või linna suurusest on omavalitsused tihti ka olulised ostjad, kes hangete kaudu annavad tööd mitmetele ettevõtetele. Äärmiselt oluline on, et kaupade ja teenuste ostmise hanked oleks läbi viidud korrektselt ning tööd saaksid tõesti need ettevõtted, kes parima pakkumise teevad.

Olukord, kus volikogu liikmele kuuluv ettevõte võidab hanke tänu tema poolt ühe või teise fraktsiooni toetuseks antavale häälele, ei ole okei! Lisaks ausate ettevõtete huvide kahjustamisele mõjub sellise käitumise sallimine äärmiselt halvasti ka omavalitsuse enda mainele, mis siis, kui isegi juriidiliselt on kõik korrektne.

Elanike huvidele vastav taristu

Hästi läbimõeldud ja heas korras taristu on see, mis võimaldab ettevõtetel tegutseda ja inimestel tööl käia. See tähendab heas korras ja talvel lumest puhastatud juurdepääsuteid. Kui vaja, siis vee- ja kanalisatsioonitorustike ning muude tehnovõrkude rajamist.

Ettevõtete töötajatel peab olema võimalus ühissõidukitega tööpäeva alguseks kohale jõuda ja päeva lõppedes sealt lahkuda. Ei saa pidada normaalseks olukorda, kus ettevõtted peavad üleval alternatiivset transpordivõrgustikku, samal ajal kui maksumaksja kinni makstud tasuta bussid sõidavad ringi pooltühjalt.