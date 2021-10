Koolidel ei ole praegu lihtne, sest riik on kogu vastutuse neile pannud ja öelnud, et tegutsegu nad oma äranägemise järgi. Mingeid rangeid reegleid pole ning koolides kehtivad seetõttu erinevad turvameetmed. Näiteks Narva Soldino gümnaasiumi direktor ütleb tänases Põhjarannikus, et nemad rakendavad masstestimist, mida teistes koolides ei tehta, mistõttu ongi neil kõige rohkem nakkusjuhte. Kui nii on, siis tähendab see, et meie koolides võib vohada varjatud levik, millele jälile ei pruugi saada enne, kui nakkus seal juba laialdaselt ringi käib.