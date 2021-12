Jõhvi Mihkli kirikus kõlab vaimulik muusika

Maria Petrov lõpetas 2015. aastal Eesti muusika- ja teatriakadeemia klassikalise laulu magistrantuuri. Ta on osalenud paljudes ooperi- ja kammermuusikaprojektides ning andnud soolokontserte Eestis, Rootsis, Poolas, Belgias ja Venemaal. Peale selle osaleb ta iga-aastasel rahvusvahelisel Mustvee vaimuliku muusika festivalil. Alates 2007. aastast on ta ansambli Orthodox Singers laulja ja solist.

Ka Bo Chan on vabakutseline laulja ja Eesti tuntumaid barokkmuusikuid. Ta on sündinud ja kasvanud Hongkongis. 17aastasena kolis ta USAsse Oregoni osariiki Portlandi linna ning laulis seal esimest korda elus kooli kammerkooris. 1997. aastal tuli ta helilooja ja pedagoogi Veljo Tormise kutsel Eestisse, õppis Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis koorijuhtimist ning lõpetas seejärel Eesti muusika- ja teatriakadeemia. Ta on üles astunud Eri Klasi, Olari Eltsi, Mikk Üleoja, Risto Joosti, Jüri Alperteni, Kaspars Putninši, Vytautas Lukociuse jpt tuntud dirigentide taktikepi all. Ida-Virumaal on Ka Bo Chan koos Eesti rahvusmeeskooriga juba varemgi käinud.

"Jõulude ajal on tavaliselt niigi palju kärarikkaid ja lõbusaid kontserte. Meie kava on rahulikum ja sügavmõttelisem ning vastab jõulupühade olemusele," rõhutas Maria Petrov. "Me tahame, et inimesed mõtleksid sellele, mis püha see on ja miks seda tähistatakse."