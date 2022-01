Sarja avaetapil, 12. jaanuaril on Pannjärvel kavas klassikastiilis eraldistart. Pannjärvel sõidetakse sarjas veel kaks etappi. Kolm Pannjärve etappi moodustavad omakorda minisarja, kus selgitatakse samuti välja kokkuvõttes parimad.

Kahel korral on suusahuvilised oodatud ka Narva Äkkeküla spordikeskuses. Seal on kavas läbi viia ka sarja finaaletapp, juhul kui 30. märtsil ikka veel lund on.

Üks etapp on kavas nii Mäetagusel kui ka Kohtla-Nõmmel.

Argiõhtute suusasarjas osalema on oodatud suusaklubides treenijate kõrval ka harrastajad, et saada vahelduseks omaette suusatamisele kogeda ka võistlustunnet ja võtta mõõtu teistelt. Kui mitmetel eelnevatel talvedel on kimbutanud lumenappus, siis tänavune talv on andnud võimaluse suusatada juba rohkem kui kuu aega.

Ida-Virumaa suurimal suusasündmusel Alutaguse maratonil sõidetakse 12. veebruaril klassikastiilis Pannjärvel ja selle ümbruses. Põhidistants on 44 kilomeetrit ja poolmaraton 22 kilomeetrit pikk. Eelmisel õhtul, reedel, 11. veebruaril on kavas 22kilomeetrine vabastiilis öömaraton, kus mitmel aastal on osalenud ka president Kersti Kaljulaid.