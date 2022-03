Kultuuriminister: Venemaa artiste ei ole praegu paslik lavadele paluda

"Kui meie haiglad on välja öelnud, et nemad on nõus vastu võtma vigastatuid sõjakoldest Ukrainast, siis me ei saa kuidagi vastu võtta artiste Venemaalt. Ma ei näe, et see oleks inimlikult arusaadav," ütles kultuuriminister Tiit Terik, kes avas Jõhvi kontserdimajas IX Ida-Virumaa kultuurifoorumi.