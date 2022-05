JUHTKIRI ⟩ Kärpimised vajavad avatud selgitusi

Olukorras, kus elanike ja maksumaksjate arv väheneb, hankekonkursside hinnapakkumistele kirjutatud summad on ehmatavalt suured, kohustusi tuleb muudkui juurde, ei jää linna- ja vallavõimudel midagi muud üle kui hakata kulusid kärpima. Aga kaaluma sedagi, kas mõned aastad tagasi parematel aegadel kavandatud plaane ikka tasub hakata ellu viima, kui on kartus, et neist saab tulevikus veskikivi kaelas.

Need otsused ei too kohalikele võimudele populaarsust, aga keegi teine nende eest neid teha ei saa. Otsustamatus ja venitamine oleksid veelgi halvemad.

Küll aga on oluline, et ka sellistele ebapopulaarsetele otsustele eelneks avalik mõttevahetus, kus tuuakse välja, millised on valikud ning nende plussid ja miinused. Sellised kärpimised riivavad alati osa inimeste huve tugevamini ja tekitavad pahameelt. Aga kui alternatiivid on läbi arutatud, siis on lihtsam leida ka mõistmist. Siis ei saa võime süüdistada kabinetivaikuses väikeses ringis tehtud otsuste tegemises.