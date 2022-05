TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas linnatänavad peaksid suviti valgustatud olema?

Foto: Peeter Lilleväli Valeri Afonin, valvur: Praegu on ööd nii valged, et tänavavalgustuse võib välja lülitada. Olen ööpäevade viisi valves, seepärast võin kinnitada, et pilkast pimedust ei ole. Kohtla-Järve linnavõimud tegid õigesti, et raha säästmiseks tänavavalgustuse välja lülitasid. Augustis-septembris on teine asi, siis on küll pime.

Foto: Peeter Lilleväli Nikolai Jelissejev, pensionär: Kui on vaja raha kokku hoida, siis saab ka tänavavalgustuseta hakkama − ööd ei ole pimedad. Inimesi liigub öösiti vähe ja kui keegi peabki kuskile minema, siis võib ju taskulambi kaasa võtta. Ühesõnaga midagi katastroofilist selles ei ole.

Foto: Peeter Lilleväli Marija Garkušenko, masseerija: Me oleme põgenikud Ukrainast ja öösiti ringi ei käi. Siin on nii valged ööd − meil Ukrainas selliseid ei ole. Arvan, et tänavavalgustuse võiks kõige pimedamal ajal sisse lülitada: keegi ikka sõidab või läheb kuskile... Isegi kui selliseid inimesi on vähe − valgustatud tänaval on neil ju mugavam liikuda.

Foto: Peeter Lilleväli Svetlana Abramova, sotsiaaltöötaja: Väga kahju, et tänavavalgustus välja lülitati. Minu abikaasa töötab kaevanduses, nad tuuakse bussiga Põhja mikrorajooni ja sealt edasi peab ta koju jalgsi tulema. Ükskord, kui tänavad veel valgustatud olid, löödi teda pangaautomaadi lähedal vastu pead. Nüüd on veel hirmsam hilisõhtuti väljas liikuda. Minu tütar töötab õmblusfirmas ning tema tuleb mõnikord koju kell 23 või hiljemgi − päris hirmus. Isegi autoga kella 22 ajal ringi sõites on ebamugav: teed on halvasti näha. Kokkuhoiuvõimalusi tuleks otsida muudelt eelarveridadelt, mitte inimeste turvalisuse arvelt.