JUHTKIRI ⟩ Tänavavalgustus on tänapäeval inimõigus

Inimeste pahameelt võib muidugi mõista: tänavavalgustus, mille uuendustöödeks on nii palju ka Kohtla-Järvel vaeva nähtud, on ju meile nii enesestmõistetav, et selle väljalülitamine öösel tundub justkui midagi täiesti ebaloomulikku.

Teisest küljest on omajagu tõtt ka nende jutus, kes räägivad, et praegu, kui on saabunud aasta kõige valgemad ööd, pole mõistlik kulutada elektrit tänavate valgustamiseks, kui väljas kottpimedaks ei lähegi. Eriti olukorras, kus elekter on meil enneolematult kalliks läinud. Küsimus on selles, kuidas seda teha.

Tänavavalgustus on avalik hüve, mille peamine eesmärk on turvalisuse tõstmine. Seetõttu oleks normaalne, kui Kohtla-Järve linnavalitsus oleks esmalt seda teemat arutanud ka näiteks politseiga ja linnas asuvate ettevõtetega, kus töötatakse ka öises vahetuses. Nagu näiteks Lüganuse seda teha kavatseb.