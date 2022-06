Kas Kohtla-Järve linn plaanib tänavavalgustuse väljalülitamise otsust muuta?

Olen ise praegu küll puhkusel ja Eestist ära, aga tean, et linnavalitsus peaks sel nädalal elanike pöördumist arutama. Igal nädalal konsulteerime sellega seoses ka operatiivteenistustega, nagu politsei, kiirabi ja päästeteenistus.

Ega tehniliselt meil eriti muid võimalusi ole, kui lülitada tänavavalgustus kas sisse või välja. Valgustust poole peale näiteks reguleerida ei anna. Linnas on umbes 4600 tänavavalgustit, millest pooled on viimastel aastatel välja vahetatud, ülejäänud on vanemat tüüpi.