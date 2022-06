NÄDALA KUJU ⟩ Mati Lilliallik

Toilas koolis käinud Mati Lilliallik on näinud üle kümne aasta vaeva, et Ida-Virumaa mujal Eestis tuntumaks saaks. Eestis sadu rahvaspordiüritusi korraldanud mees hakkas 2011. aastal korraldama Narva energiajooksu ja sellest on saanud üks Ida-Virumaa silmapaistvamaid visiitkaarte.