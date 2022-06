JUHTKIRI ⟩ Üht Eesti suuremat linna ei saa niimoodi juhtida

Samas jäi mingil põhjusel, millele ükski osapool pole senini andnud mõistuspärast selgitust, koalitsioonileping tegemata. Kohtla-Järve võim hakkas triivima, panemata kirja, millised on plaanid, eesmärgid ja tegevuskava. Lihtsalt suvaline hulpimine loksuvas vees, kus iga osapool on püüdnud oma huve nii palju kui võimalik välja mängida. Selline sihitu ja kompassita sõit lõppeski juba kevadel karide vastu põrutamisega.

See lõi lõhki Keskerakonna fraktsiooni, andes kinnitust juba enne valimisi levinud kuulujuttudele, et Keskerakonna valimisnimekirjas on mitmeid inimesi, kes on tegelikult ärimees Nikolai Ossipenko firmadega tihedalt seotud valimisliidu Progress "luurajad". Nüüd ongi osa neist hoidmas hääletustel kokku Progressi ja Reformierakonnaga, kellega on ühist meelt ja väärtusi leidmas valimisliit Restart Kohtla-Järve. Aga ka sel seltskonnal ei ole võim veel kindlalt pihus.