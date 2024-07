JUHTKIRI Eeskujuks rohelahmijatele

See umbsõlm, mida minnakse harutama, kuna Ahtme ja Jõhvi veekasutus mõjutab negatiivselt kaitsealust Kurtna järvestikku, pole lihtne. Kuid otsitakse selliseid lahendusi, kus ei kannataks inimesed, kes vajavad joogivett, keskkond, kus peab säilima tasakaal, ega ettevõtlus, kes siia investeerides ka oma tootmises vett vajab. Lahendused on loodetavasti leitavad, selleks on vaja aega ja raha.