KÜSITLUS Kas Kristen Michali peaministriks saades muutub teie elus midagi?

Foto: Peeter Lilleväli Vello Peepmaa, töötav pensionär: Ei usu, et kohe midagi muutub, kuid loodan, et ta maksud üle vaatab. Mina olen juba pensionär, kuid käin edasi tööl, sest Eestis makstava pensioniga pole võimalik toime tulla. Tahaks ju mitte lihtsalt elada, vaid ka ringi reisida ja midagi näha, aga kui pensionär ei tööta, siis on ta sunnitud kodus istuma.

Foto: Peeter Lilleväli Juri Orlov, kunstnik: Mina ei tea uuest peaministrist midagi, kuid poliitikas käib alati ühtemoodi: niipea kui tuleb keegi uus, hakkab ta kohe kõike muutma. Oma eelkäija tehtu kohta teatab uus tulija, et see kõik oli halb. Järgmine tulija jälle ütleb, et see kõik on jama, meie teeme veel paremini. Mul on nii palju soove, et neid ei jõuaks üles lugedagi. Mis tuleb, see tuleb, meist ei sõltu nagunii midagi.

Foto: Peeter Lilleväli Ants Eduard Rosenfeld, talupidaja: Vaevalt et midagi muutub, eriti minu kui pensionärist talumehe elus. Kuid valitsuse vahetumisega kaasneb erinevaid nüansse, eriti kui enne oli peaminister naine, nüüd aga on mees. Meil on probleemide lahendamisele ju erinev lähenemine.

Foto: Peeter Lilleväli Elmu Rentik, pensionär: Midagi ei muutu: enam hullemaks ei lähe, aga paremaks ka vaevalt. Michalist kui inimesest ei tea ma midagi. Eks vaatame.

Foto: Peeter Lilleväli Kairi Riik, sekretär: Majandus on sellisel tasemel, et enam hullemaks minna ei saa. Loodan, et pikas perspektiivis ehk midagi paraneb, kuid naljaga pooleks võib öelda, et kui Michal oli kliimaminister, siis olid meil pidevalt ekstreemsed ilmad. Sestap ei saa loota, et majandusel nüüd väga hästi minema hakkab.