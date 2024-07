Eduard Odinets: Veršinini tegevus võiks pakkuda huvi ka prokuratuurile

Vaatamata sellele, et nii OSK Grupi nõukogu esimees kui ka linnapea kinnitanud, et tagandamise põhjuseks on ulatuslikud rikkumised, mille on tuvastanud linna revisjonikontroll, maalib Põhjarannik sündmust kui koalitsioonivõimu vägivallatsemist volikogu süütu opositsioonilise saadiku kallal.

Mitukümmend rikkumist, mida revidendid on tuvastanud OSK Grupi ja selle juhatuse liikme tegevuses finants-, maksu-, riigihanke-, tööõiguse-, korruptsiooni- ja mitmes teises valdkonnas, on piisav põhjus ükskõik kelle ametist vabastamiseks, olgu ta koalitsioonist või opositsioonist.

OSK Grupi nõukogu jõuline tegevus on märk nulltolerantsist tegevuse suhtes, mida Deniss Veršinin on temale usaldatud organisatsioonis viljelenud ja mida eelmine linnavalitsus, mille liikmed nüüd Veršinini kaitseks asunud, on teadlikult või rumalusest tähelepanuta jätnud.

Meenutagem, et nüüd õigluse eest võitlev eelmine linnapea on ise olnud OSK Grupi nõukogus ja raske uskuda, et kõik need asjad jäid tal märkamata. Või oli see hind, mida tuli volikogu liikmele tasuda ustavuse eest?

Ma loodan, et Kohtla-Järve revidentide akt pakub huvi ka prokuratuurile, ja mõistan, miks linnavalitsus ei ole seda seni avalikustanud. Ilmselt võimaliku kriminaaluurimise huvides. Ning Põhjarannikul ei tasu otsida tonti seal, kus seda pole.

Kui praegune linnavõim oleks tahtnud ebamugavast opositsioonisaadikust vabaneda, siis poleks sellega 7,5 kuud oodanud.