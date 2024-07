NÄDALA KUJU Kaja Kallas

"Kui mina Stenbocki majja jõudsin, olid reservid juba kadunud. Õppetund tulevikuks on see, et mil iganes näete poliitikuid jagamas katteta lubadusi, siis tõstke häält, küsige," teatas Kallas oma selle nädala viimasel pressikonverentsil valitsusjuhina. Jah, ka Kallast ennast on süüdistatud, et ta ei rääkinud valijatele tõtt enne viimaseid riigikogu valimisi ning vaikis eelseisvatest maksutõusudest. Ja küllap on siin oma osa selleski, et tema toetus on valimisaegsega võrreldes kukkunud pea poole võrra. Aga kriiside ajal on selline asjade käik üsna loomulik. Kuid fakt on see, et Kaja Kallas, saades Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametisse, on ajaloos esimene Eesti poliitik, kes nii kõrgetesse rahvusvahelise poliitika sfääridesse on jõudnud. Selle eest väärib ta igal juhul tunnustust isegi oma oponentidelt.